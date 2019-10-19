معارض قطرى: "الحمدين يلعب بثرواتنا.. والرياضة كل همهم"

استنكر المعارض القطري فهد بن عبدالله آل ثاني، تكالب النظام القطري على الاهتمام بالأحداث الرياضية بشكل مفرط على حساب الشعب القطري، متهمًا نظام الحمدين بالتلاعب بثروات البلاد.



وقال بن عبدالله آل ثاني، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "أصبحت الرياضة هي كل اهتمامات عائلة حمد بن خليفة!.. كل الخليجيين رأوا تجمع العاطلين القطريين إلا تميم وعمه عزمي بشارة، لأنهم لم يعرفوا إلى الآن أن هناك مواطنين عاطلين في قطر".



وأضاف: "هذه العصابة تلعب بثرواتنا والرياضة هي كل همهم.. بلد صغير جدًا وثري جدًا وكل ثرواته للمرتزقة".



يأتي ذلك في ظل استمرار الانتقادات الدولية التي تواجهها الدوحة على الصعيد الرياضي بسبب تورطها في عدة اتهامات فيما يخص البطولات التي تستضيفها قطر، وفي مقدمتها اتهامات الفساد والرشاوى في مونديال 2022، وآخرها فشل الدوحة في تنظيم بطولة ألعاب القوى بسبب الحرارة الشديدة والرطوبة العالية التي دفعت عددًا من المتسابقين للانسحاب من البطولة، فضلًا عن مقاعد الجماهير الفارغة.