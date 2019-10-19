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مصر

الآثار: نقل "خبيئة العساسيف" للمتحف المصرى الكبير

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:11 ص
جريدة الدستور
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إنه من المقرر نقل خبيئة العساسيف (30 تابوتًا) إلى المتحف المصرى الكبير بالجيزة، حيث سيتم تخصيص جناح لها بالمتحف يطلق عليه (خبيئة العساسيف)، لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفي له، والمقرر افتتاحه نهاية عام 2020.

وأضاف وزيري، فى تصريحات له، اليوم السبت، أن تلك التوابيت يرجع تاريخها للأسرة الـ22 (القرن العاشر ق م) أى منذ 3 آلاف عام، مؤكدًا أن هذه الخبيئة تعد أول خبيئة أثرية فى تاريخ الآثار يتم اكتشافها بأيادٍ مصرية خالصة.

كانت وزارة الآثار قد أعلنت فى مؤتمر صحفى صباح اليوم، تفاصيل الكشف عن خبيئة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، حيث تم الكشف عن 30 تابوتًا في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، وتم الكشف عنها بالوضع الذي تركها عليه المصرى القديم، حيث تم العثور عليها مجمعة في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.

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