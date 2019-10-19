لأول مرة.. عرض آثار توت عنخ آمون فى المتحف المصرى الكبير

قال المهندس مصطفى طارق، استشاري هندسي، والمشرف على مشروع المتحف المصرى الكبير، إن المتحف به قاعة تحتوي على مجموعة آثار منتقاة بعناية للأحقاب الزمنية المختلفة، مع وجود قاعتين رئيسيتين لآثار توت عنخ آمون، ومن أهم المجموعات الأثرية في المتحف، ويبلغ عددها 5 آلاف قطعة أثرية، ويُعرض جزء كبير منها لأول مرة.



وأضاف طارق، ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية"صدى البلد"، أن المتحف يحتوي على مركز للمؤتمرات ومبني المتحف بالإضافة إلى مباني ملحقة، مثل المبني متعدد الاستخدامات ومبني التذاكر ومنطقة المطاعم المقابلة للهرم.



كما كشف المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير، أن المشروع مقام على 117 فدانًا في منطقة الأهرامات الأثرية.