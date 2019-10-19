بعد تداول شائعة عن تسمم الأسماك.. تجار: لم تؤثر على الإقبال

انتشرت شائعات عن وجود أسماك تحتوى على ميكروبات وديدان نتيجة تعذيتها بمخلفات وأعلاف فاسدة، ونفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدة عدم إصابة الأسماك بالتسمم، بل إنها مطابقة للمواصفات والمعايير الرقابية والصحية.



وترصد "الدستور" تأثير الشائعة على حركة البيع والشراء داخل أسواق السمك، فقالت سعاد فكرى، إحدى بائعي الأسماك في سوق الوراق، بمحافظة الجيزة، إن الشائعات لم تصل لها حتى يعرفها الزبون، مؤكدة أنها غير مؤثرة على حركة البيع والشراء.



وتابعت: أن سوق السمك تشهد انتعاشة، ويكثر الإقبال من المواطنين في ظل استقرار الأسعار داخل الأسواق.



"ولا حسينا بيها"، هكذا رد أحد بائعى السمك في السوق، مؤكدًا أن تداول شائعات خاصة بوجود سمك فاسد خاصة البلطي، لم تؤثر على البيع والشراء، بل إن البلطي هو أكثر الأنواع المطلوبة من قبل المواطنين.



وأضاف أحد التجار، أن تلك الشائعات سلاح ذو حدين، فهى مفيدة كونها من الممكن أن تؤدى لانخفاض أسعار الأسماك بسبب غزوف المواطنين عن الشراء، بينما من الممكن أن تضر التجار في توقف حركة البيع وابتعاد المواطنين عن شرائه.

