الجيش الليبى يدمر مخزنًا للأسلحة بغريان

قالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، صباح اليوم السبت، إن القوات الجوية استهدفت ما تبقى من ذخائر لمسلحي حكومة الوفاق.



وأضافت الغرفة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن سلاح الجو واصل استهداف تجمعات مسلحي الوفاق، حيث قام بتدمير مخزن ذخائر بمدينة غريان غرب ليبيا، وتجمع عسكري في مصراتة بمنطقة الحامية، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.



يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان شعبة الإعلام الحربي، عن شن مقاتلات السلاح الجو الوطني، غارة جوية استهدفت من خلالها غرفة العمليات التابعة للمدعو أسامة الجويلي، أحد قادة مجموعات الحشد الميليشياوي التابعة لحكومة الوفاق، مؤكدة إصابة الهدف بدقة عالية وتمت السيطرة على الغرفة.