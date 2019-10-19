مناقشة رواية "جوائز للأبطال" بصالون جوته الثقافي

في أمسية جديدة من أمسيات صالون جوته الثقافي٬ تُعقد في السابعة والنصف من مساء الخميس 31 أكتوبر الجاري٬ ندوة لمناقشة رواية "جوائز للأبطال"، من تأليف أحمد عوني٬ ويدير الأمسية سيد محمود.



ويقسم المؤلف روايته إلى فصول قصيرة كل فصلٍ منها يعود إلى زمن، مقسمًا الأحداث بين ذكريات البطل القديمة، وحكايته عن أسرته، وعلاقته الخاصة بوالده، وفي الجزء التالي حكاية الثورة، وكيف كانت البداية، وكيف تطورت علاقته بأصدقائه من خلالها، وفي الجزء الأخير نجد سرد اللحظة الراهنة التي يتحدث فيها عن محاولته للخلاص من كل ما يحيط به.



ويشار إلى أن "أحمد عوني"، مهندس تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والرواية هي أول رواية يكتبها، بعد عمل قصصي بعنوان "قلق مزمن"، وصدر عّن دار شرقيات.