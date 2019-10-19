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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
هبه محمدطباعة
ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، نعرضها عليكم:
مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة
الزمالك Vs المقاولون العرب 8:00 على قناة ON SPORT
مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة
إيفرتون Vs وست هام يونايتد 1:30 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 2
أستون فيلا Vs برايتون 4:00
تشيلسى Vs نيوكاسل يونايتد 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2
ليستر سيتى Vs بيرنلى 4:00
توتنهام هوتسبير Vs واتفورد 4:00
وولفرهامبتون Vs ساوثهامبتون 4:00
بورنموث Vs نورويتش سيتى 4:00
كريستال بالاس Vs مانشستر سيتى 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة
إيبار Vs برشلونة 1:00 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 3
أتلتيكو مدريد Vs فالنسيا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3
خيتافى Vs ليجانيس 6:30 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال مايوركا Vs ريال مدريد 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة
لاتسيو Vs أتلانتا 3:00 على قناة beIN SPORT HD 4
نابولى Vs هيلاس فيرونا 6:00 على قناة beIN SPORT HD 4
يوفنتوس Vs بولونيا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدورى الألمانى والقنوات الناقلة
فيردر بريمن Vs هيرتا برلين 3:30
أوجسبورج Vs بايرن ميونخ 3:30 على قناة beIN SPORT HD 5
فورتونا دوسلدورف Vs ماينز 3:30
لايبزيج Vs فولفسبورج 3:30
يونيون برلين Vs فرايبورج 3:30
بوروسيا دورتموند Vs بوروسيا مونشنجلادباخ 6:30 على قناة beIN SPORT HD 5
مواعيد مباريات الدورى الفرنسى والقنوات الناقلة
ليون Vs ديجون 5:00 على قناة beIN SPORT HD 6
ميتز Vs نانت 8:00 على قناة beIN SPORT HD 6
تولوز Vs ليل 8:00
أنجيه Vs ستاد بريست 8:00
ستاد ريمس Vs مونبيلييه 8:00
نيم أولمبيك Vs أميان 8:00
مواعيد مباريات الدورى السعودى للمحترفين والقنوات الناقلة
الشباب Vs الاتفاق 5:00 على قناة KSA SPORT
الرائد Vs النصر 5:10 على قناة KSA SPORT
الوحدة Vs الاتحاد 7:00 على قناة KSA SPORT
الدورى التركى
أنقرة جوجو Vs بشكتاش 7:00
مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة
الزمالك Vs المقاولون العرب 8:00 على قناة ON SPORT
مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة
إيفرتون Vs وست هام يونايتد 1:30 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 2
أستون فيلا Vs برايتون 4:00
تشيلسى Vs نيوكاسل يونايتد 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2
ليستر سيتى Vs بيرنلى 4:00
توتنهام هوتسبير Vs واتفورد 4:00
وولفرهامبتون Vs ساوثهامبتون 4:00
بورنموث Vs نورويتش سيتى 4:00
كريستال بالاس Vs مانشستر سيتى 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة
إيبار Vs برشلونة 1:00 ظهرا على قناة beIN SPORT HD 3
أتلتيكو مدريد Vs فالنسيا 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3
خيتافى Vs ليجانيس 6:30 على قناة beIN SPORT HD 3
ريال مايوركا Vs ريال مدريد 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة
لاتسيو Vs أتلانتا 3:00 على قناة beIN SPORT HD 4
نابولى Vs هيلاس فيرونا 6:00 على قناة beIN SPORT HD 4
يوفنتوس Vs بولونيا 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدورى الألمانى والقنوات الناقلة
فيردر بريمن Vs هيرتا برلين 3:30
أوجسبورج Vs بايرن ميونخ 3:30 على قناة beIN SPORT HD 5
فورتونا دوسلدورف Vs ماينز 3:30
لايبزيج Vs فولفسبورج 3:30
يونيون برلين Vs فرايبورج 3:30
بوروسيا دورتموند Vs بوروسيا مونشنجلادباخ 6:30 على قناة beIN SPORT HD 5
مواعيد مباريات الدورى الفرنسى والقنوات الناقلة
ليون Vs ديجون 5:00 على قناة beIN SPORT HD 6
ميتز Vs نانت 8:00 على قناة beIN SPORT HD 6
تولوز Vs ليل 8:00
أنجيه Vs ستاد بريست 8:00
ستاد ريمس Vs مونبيلييه 8:00
نيم أولمبيك Vs أميان 8:00
مواعيد مباريات الدورى السعودى للمحترفين والقنوات الناقلة
الشباب Vs الاتفاق 5:00 على قناة KSA SPORT
الرائد Vs النصر 5:10 على قناة KSA SPORT
الوحدة Vs الاتحاد 7:00 على قناة KSA SPORT
الدورى التركى
أنقرة جوجو Vs بشكتاش 7:00