الصور الأولى لفتح توابيت "خبيئة العساسيف" بالأقصر

فتح وزير الآثار عددًا من توابيت "خبيئة العساسيف"، اليوم السبت، واستعرض المومياوات التي بداخلها، والتي ظهرت في حالة حفظ جيدة للغاية، ولم تؤثر عليها أية عوامل خارجية، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أقيم بالبر الغربي، للكشف عن تفاصيل الكشف الأثري.



وأثارت المومياوات المكتشفة انتباه واهتمام جميع الحضور، الذين لاحظوا أن التوابيت نجحت في أداء مهمتها، وحافظت على المومياوات بداخلها، حتى أن اللفافات الخارجية للمومياوات سلمية، كأنها حدثت بالأمس القريب.



ويعد هذا الكشف من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث إنه يضم حتى الآن أكثر من 30 تابوتًا خشبيًا آدميًا ملونًا، في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، وما زالت مغلقة، وتم الكشف عنها بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم، حيث تم العثور عليها مجمعة في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.