صندوق النقد الدولى يحذر من مخاطر تراجع الاقتصاد الآسيوى

قال مسئول بصندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن تسجل آسيا نموا بنسبة 5.0 في المائة في عام 2019، و5.1 في المائة في عام 2020، مع استمرار المخاطر في الدفع بهذه التوقعات هبوطا.



وقال تشانغ يونغ ري، مدير إدارة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي لعام 2019، إنه "تمشيا مع تباطؤ النمو العالمي، من المتوقع أن يكون النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية ضمن سياقنا لعدم اليقين العالمي المطول".



وفي معرض إشارته إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا متزامنا وسط توترات تجارية وجيوسياسية، ذكر ري أن آسيا ليست استثناء من هذا الاتجاه وقد تأثرت بشدة جرائه.



وأفاد جوناثان أوستري، نائب مدير إدارة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي لوكالة أنباء ((شينخوا))، أنه "بالنظر إلى مدى انفتاح المنطقة الآسيوية ومدى اعتمادها على التجارة والاستثمار والتصنيع وما إلى ذلك، فليس من المستغرب تماما أن تشهد آسيا أيضا تباطؤا كبيرا جدا خلال عامي 2019 و2020".