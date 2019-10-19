قسد: الجيش التركي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار

قال قوات سوريا الديمقراطية اليوم السبت، إن الجيش التركي والقوات الموالية له لم يلتزموا باتفاق وقف المعارك، ودعت إلى إرسال مراقبين دوليين بهدف الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا.



يأتي هذا عقب أصدار مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، بيانا يتضمن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا وتعليق العملية العسكرية التركية خلال 5 أيام، حيث قال البيان المشترك "تركي- أمريكي"، الصادر في 13 بندًان فإن الولايات المتحدة تلغي العقوبات التي كانت تفرضها على تركيا على خلفية العملية العسكرية.











