الذويخ: زيارة رئيس الوزراء ستدفع العلاقات إلى آفاق أرحب

أكد سفير الكويت في القاهرة محمد الذويخ اليوم السبت أن الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لبلده الثاني مصر غدا الأحد ستدفع بالعلاقات الثنائية الأخوية والبناءة والمتميزة بين البلدين الشقيقين الى آفاق أكبر وأرحب.



وثمن السفير الذويخ في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة زيارة رئيس مجلس الوزراء العلاقات القوية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين موضحا أن الزيارة تأتي بعد شهر من زيارة كبيرة قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لبلده الثاني الكويت ولقائه شقيقه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وأعرب عن ثقته في "حيوية" هذه الزيارة التي تعطي تدفقا إيجابيا مستمرا ودفعة قوية على مستوى هذه العلاقة الأخوية المتميزة والتاريخية بين البلدين الشقيقين.



وقال السفير الذويخ إن "هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العمل الثنائي المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية" لافتا إلى أن من ضمن أعضاء الوفد الرسمي المصاحب وفدا اقتصاديا وتجاريا كبيرا يمثل القطاع الخاص الكويتي.