معرض فرانكفورت الدولى للكتاب يفتح أبوابه للجمهور اليوم

يفتح المعرض الدولي للكتاب في مدينة فرانكفورت الألمانية اليوم السبت أبوابه أمام الجمهور، لمدة يومين، بعدما اقتصر الدخول على المتخصصين على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ولأول مرة سيُتاح للجمهور شراء الكتب المعروضة.



وتُقام اليوم ندوة بين الناشطة في حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" المعنية بحماية المناخ، لويزا نويباور، ورئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أرمين لاشين، تحت عنوان "أزمة المناخ - كيف يمكننا الإيفاء بمهمتنا؟".



ويشارك في أكبر معرض دولي للكتاب في نسخته الحادية والسبعين نحو 7450 جهة عرض من 104 دول.



وزار المعرض العام الماضي على مدار خمسة أيام أكثر من 285 ألف شخص.



تجدر الإشارة إلى أن النرويج هي ضيف شرف المعرض هذا العام.