الإسكندرية: خط طيران مباشر من مدينة بافوس خلال 6 أشهر

أعلن محافظ الاسكندرية، عن تدشين خط طيران مباشر من مدينة بافوس القبرصية إلى الإسكندرية خلال 6 أشهر، وبحلول 2020 سوف تشهد الإسكندرية طفرة سياحية لعودة السياحة إلى سابق عهدها.



وأوضح محافظ الإسكندرية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بميناء الإسكندرية، عقب وصول الباخرة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA، أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية التأخي بين الإسكندرية ومدينة بافوس القبرصية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل الرحلات السياحية إلى رحلتين في الأسبوع.



وأكد محافظ الإسكندرية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد استعدت لكي تظهر الإسكندرية بالمظهر الحضاري الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام زوارها، وذلك لاستقبال السفينة السياحية القبرصية، مشيرا إلى أنه من المقرر تنظيم رحلات سياحية تشمل مدنا ساخلية أخرى مثل الغردقة وشرم الشيخ لتنشيط السياحة بمصر.



وأشار المحافظ إلى أن هذه الرحلة نتيجة لجهد كبير تم الإعداد والترتيب له طيلة العام من أجل خروجه بالشكل اللائق، وتضمن ذلك توقيع اتفاقيات توأمة لتبادل الرحلات بين الجانبين، فضلا عن العلاقات السياسية الوطيدة التي تربط مصر بباڤوس.



وأكد أن جميع القطاعات المعنية بإستقبال الوفد ومرافقته خلال فترة الزيارة تعمل على قدم وساق لإنجاح هذه الزيارة ولتحظى الإسكندرية بمكانتها التي تستحقها في مصاف الدول السياحية العالمية، فقد تم تجميل وتنظيف الشواطئ والاستعداد بشكل جيد في جميع المزارات السياحية والأماكن المحيطة بها مع توفير مترجمين ومرافقين للوفد للتسهيل عليهم وتوفير كافة احتياجاتهم.



وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بعودة الرحلات السياحية مرة أخرى وبدء موسم السياحة، مؤكدا أن هذه الرحلة تعتبر باكورة الأمل لتعود الإسكندرية لسابق عهدها كعروس للبحر الأبيض، كما أن الإسكندرية لديها العديد من عوامل الجذب السياحي التي تميزها ويجعلها في مصاف المدن السياحية العالمية.