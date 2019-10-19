بنجوينز يواصل انتصاراته في دوري هوكي الجليد

سجل كريس ليتانج هدفين كما أحرز باتريك هورنكفيست هدفا وصنع اثنين خلال فوز بيتسبرج بنجوينز 4-2 على دالاس ستارز محققا انتصاره الخامس على التوالي في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية الليلة الماضية.

وأنقذ الحارس مات موراس 22 من إجمالي 24 محاولة على مرماه خلال الهزيمة الخامسة على التوالي لدالاس الذي حقق فوزا واحدا في تسع مباريات.

وسجل تي.جي أوشي هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في فوز واشنطن كابيتالز 5-2 على نيويورك رينجرز.

وتفوق كولورادو أفالانش 5-4 على فلوريدا بانثرز بعد وقت إضافي وكذلك تغلب شيكاجو بلاك هوكس 3-2 على كولومبوس بلو جاكتس.

