ضبط 63 موقفًا عشوائيًا في شوارع القاهرة والجيزة

شنت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة والجيزة، حملات موسعة؛ لرصد المخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، خشية استخدامها في أعمال إرهابية، إضافة إلى ضبط عددًا من المواقف العشوائية في شوارع القاهرة والجيزة.



وأسفرت نتائج الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 21 سيارة متروكة ودراجة بخارية، منها 12 بنطاق محافظة القاهرة، 9 في الجيزة، وجارٍ الاستعلام عن حالة المركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما ضبطت الحملات 63 موقفا عشوائيًا بشوارع القاهرة والجيزة.