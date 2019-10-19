السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

مصر

4 خبايا أثرية تجذب أنظار العالم من جديد للحضارة الفرعونية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:21 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ما زال العلماء والخبراء يسعون للكشف عن خبايا الحضارة المصرية القديمة التي بقيت آثارها صامدة أمام كل التغيرات التي مر بها العالم لآلاف السنين، وآخرها ما أعلنته وزارة الآثار حول العثور على (خبيئة العساسيف) التى تضم ما يقرب من 30 تابوتا خشبيا آدميا ملونا، في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة بجبانة العساسيف بالبر الغربي بمحافظة الأقصر.
وعن أشهر الخبايا الأثرية التى لفتت أنظار العالم، قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن هناك ٤ خبايا أثرية مهمة تم العثور عليها فى الاقصر، وهى (خبيئة الدير البحري، معبد الاقصر، الكرنك، أمنحتب الثاني)، موضحا وجود فرق شاسع بين مصطلح "الخبيئة" و"المخبأ" فى علم المصريات.
وأوضح أن "الخبيئة" هى مكان قام المصري القديم باستخدامه لإخفاء مقتنياته المهمة وإنقاذ شواهد أثرية من الانتهاكات والتدنيس، وإخفائها بعيدا عن أعين الدخلاء، أما "المخبأ"، فهو مكان تم استحداثه لنقل مقتنيات أثرية، مكتشفه من قبل، من مكان لآخر لتخزينها بسبب عدة ظروف منها الحروب.
وأضاف: إننا لا نعلم شيئا عن الاحتفالات التى صاحبت عملية إيداع الخبيئة فى مصر القديمة، حيث إننا لم نجد نصا طقسيا واحدا يتناول هذا الأمر، وبامكاننا ان نتصور ان الإجراءات المتبعة كانت تشبه طقوس الدفن المقدسة، ونعتبر ان كل آثار الخبيئة (ملكية كانت أو غير ملكية)، بمثابة نذور مهداة الى رب المعبد وموضوعه فى مكانها المقدس".
وقال الدكتور أحمد بدران إن الخبايا الأثرية المهمة اكتشفت جميعها فى الأقصر، باعتبار ان الأقصر وهي ( طيبة القديمة)، كانت تمثل العاصمة الدينية العريقة ومعقل المعبود "آمون" الذي شيدت وكرست المعابد من أجله مثل معابد الكرنك والأقصر والدير البحري ومعبد مدينة هابو ومعبد الرامسيوم وغيرها الكثير.
وكشف بدران عن أسرار اكتشاف الخبايا الأربع، فخبيئة مقبرة (أمنحتب الثاني)،الملك السابع في الأسرة الـ18، فتحها عالم الآثار الفرنسي لوريه عام 1898، وكانت هذه المقبرة قد خربت قبل ان تستخدم كخبيئة لمومياء صاحبها، ووجد فيها مومياوات الملوك (تحتمس الرابع، أمنحتب الثالث، سيبتاح، سيتى الثاني)، والرعامسة بداية من (رمسيس الرابع إلى السادس)، إلى جانب 3 مومياوات مجهولة الهوية، قد تكون إحداها لـ(الملكة تى) زوجة الملك أمنحتب الثالث وفقا لبعض التقارير الطبية، مشيرا الى أنه تم اغلاق هذه الخبيئة خلال حكم الملك بينجم الأول.
أما عن الخبيئة الملكية الثانية وأشهرهم (خبيئة الدير البحري)، قال بدران إن تلك المقبرة اكتشفتها عائلة عبدالرسول عام 1870، وقامت بعثة تحت إشراف عالم الآثار الفرنسي ماسبيرو بنقلها عام 1881 إلى القاهرة،، وحفرت هذه المقبرة في أحد النتوءات الصخرية التى تقع على طول المنخفض الدائري بالدير البحري وكانت تحتوى على مجموعتين من المومياوات.
وأضاف أنه وفقا لآخر النظريات التى عرضت مؤخرا، فإن الكاهن الأكبر (بينجم الثاني)، من الأسرة 21، هو الذى أعد هذه الخبيئة ليضع أهله المقربين ونفسه بمنأى عن الأخطار ولينقذ معهم ايضا ملوك الماضي المقدسين.
وأشار الى ان المجموعة الأولى التى ضمتها الخبيئة كانت لعظماء الأسر الـ17 حتى الـ20 مثل الملوك (سقنن رع، أحمس، أمنحتب الأول) بالإضافة إلى 8 سيدات وأميرين من أفراد عائلته، وكذلك (الملوك التحامسة الثلاثة الاوائل)، والملوك (رمسيس الأول، سيتى الأول، رمسيس الثاني، مرنبتاح، رمسيس الثالث، رمسيس التاسع).
وتابع: إن المجموعة الثانية من خبيئة الدير البحري، كانت تضم مجموعة أخرى من المومياوات عثر عليها داخل توابيتها الأصلية غالبا مع بعض الأثاث الجنائزى مثل مومياء الكاهن الأعظم والملك (بينجم الاول)، والكاهنين العظيمين (مساهرتا، وبينجم الثاني)، بالإضافة إلى 6 ملكات وأميرات من العائلة الكهنوتية.
وبالنسبة لخبيئة ( الكرنك)، ذكر الدكتور أحمد بدران أن العالم "جورج ليجران" اكتشف نهاية عام 1903 فناء الخبيئة بالصرح السابع بمعبد الكرنك، وكانت عبارة عن حفرة شاسعة مساحتها تصل إلى 2300 متر مربع، وتضم عددا لا يحصى من الآثار والتماثيل، وكان أول كنوز الخبيئة شاهدا تاريخيا ضخما للملك (سيتى الأول) ثانى ملوك الأسرة الـ19 وحوالى 800 تمثال.
واوضح أنه مع نهاية عام 1903، بلغ عدد التماثيل المكتشفة 333 تمثالا بأحجام مختلفة ملكية وغير ملكية الى جانب 8 آلاف تمثال صغير من البرونز، وفى يونيو عام 1904 كان سجل الحفائر الخاص بالخبيئة يضم 519 قطعة، وأطلق على هذا العام (عام العجائب المدفونة). مضيفا أن "ليجران" أمر فى عام 1907 بإغلاق الموقع بعد اكتشافه حوالي 780 تمثالا، وبعدها استعاد فناء الخبيئة بالكرنك شكله الاصلي كأرضية مسطحة.
وفيما يتعلق بخبيئة معبد الأقصر، أوضح أستاذ الآثار المصرية أنه تم الكشف عنها بمعرفة البعثة الأثرية المصرية التي كان يرأسها عالم المصريات الراحل الدكتور محمد الصغير، ففي عام ١٩٨٩ كان عمال معبد الأقصر يقومون بأعمال النظافة بداخل المعبد، ولاحظ رئيس العمال " فاروق شارد"، وجود ما يشير إلى احتمال أن يحتوى باطن الأرض، بأحد جوانب المعبد، على مقتنيات أثرية، لكن وجهة نظره لم تحظ باهتمام الأثريين العاملين في المعبد، فعرض ما وجده من ملاحظات على الدكتور محمد الصغير والذى سارع بصحبته إلى الجزء الجنوبي الغربي من الفناء المفتوح الذي بناه أمنحتب الثالث، بمعبد الأقصر.
واضاف ان الدكتور الصغير استعان وقتها بعدد من العمال وبدأت عملية الحفر والتنقيب التي قادت إلى الكشف، الذى لفت انظار العالم، فوجدوا حجرا من الجرانيت الوردى بأرضية المعبد وعندما أزالوا الحجر، وجدوا أسفل منه حفرة بداخلها ما يزيد عن ١٣ تمثالا من التماثيل الجميلة النادرة (لأمنحوتب الثالث وحور محب) وتماثيل للآلهة منحوتة من الجرانيت والمرمر وهذه التماثيل معروضة حاليا بمتحف الأقصر بقسم الخبيئة، وبلغ محتوياتها، التي مضى 30 عاما حتى الآن على اكتشافها، 26 تمثالا لملوك وملكات وآلهة ومعبودات مصر القديمة فى حالة جيدة من الحفظ.
أما عن القطع الاثرية المخبأة وتم العثور عليها مؤخرا، فقال الدكتور أحمد بدران إنه عثر بداخل قبو المعهد السويدي بالإسكندرية فى ديسمبر ٢٠١٨، على قطع أثرية تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد بداخل قبو المعهد، وذلك أثناء عملية البحث عن المقتنيات التراثية الخاصة بقنصل السويد "كارل فون جرير"، الذي تواجد في النصف الأول من القرن العشرين.
ولفت الى أن أعمال الترميم الجارية بالمتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية كشفت فى مارس ٢٠١٩ عن قطع أثرية قدرت بنحو 6 آلاف قطعة أثرية تضم مئات القطع من الأواني الفخارية والتي ترجع إلى فترات زمنية متفاوتة من بداية العصرين اليوناني والروماني ومرورا بالعصر القبطي وانتهاء بالعصر الإسلامي، أثناء أعمال الحفر في المنطقة التي تضم الحديقة المتحفية الداخلية في المخطط القديم للمتحف والمعروفة باسم «الباثيو».
وأضاف أنه من المرجح أن يكون هذا المخبأ مرتبطة بفترة الحرب العالمية الثانية ما بين عامي 1939م إلى1945م حيث قام العالم الأثري «ألن رو» ومعه القائمون على المتحف وقتها بإخفاء عدد من القطع المكتشفة بالإسكندرية في حديقة المتحف اليوناني الروماني، حفاظا عليها من النهب أو التأثر بعمليات القصف المتكررة أثناء الحرب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

"تناقضات الأجير".. عبدالله الشريف يروج لبرامج السخرية رغم تحريمه لها مسبقًا

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يتظلم لـ"كاف" بسبب مباراة السوبر الإفريقى

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول صورة لمكتشفى "خبيئة العساسيف" بالأقصر

منذ حوالي 21 ساعة

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

فيديو.. محامى محمود البنا يكشف حقيقة تزوير شهادة ميلاد راجح

توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

أيام زمان

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الولادة القيصرية تزيد من مخاطر الإصابة بالربو لدى الأطفال

الأكل الصحي أفضل علاج لمرضى الاكتئاب

%95 من أغذية الرضع المعبأة تحتوي على معادن سامة

دراسة تكشف أفضل أجهزة الفحص لاختبار تشققات المفاصل

الرئيس نيوز

غدًا.. رئيس الوزراء الكويتى يبدأ زيارة رسمية إلى مصر تستمر 3 أيام

رئيس مصلحة الجمارك إلى كينيا للمشاركة في اجتماع رؤساء جمارك الكوميسا

يوم شاق في البرلمان البريطاني للتصويت على خروج هادئ من "الأوروبي"

عن بيان القمة.. مرتضى: لا تتراجع يا خطيب

منوعات

إطلاق صاروخ صيني خاص قابل لإعادة الاستخدام في 2021

المتاحف الصينية تستقبل 1.1 مليار زائر

كهنة تايلاند يخضعون لنظام غذائى لانقاص الوزن

الخبز أكثر الأطعمة استهلاكًا في رومانيا

كشكول

اليوم.. توزيع جوائز البحث العلمي في مجال تكنولوجيا التصنيع الغذائي بالإسكندرية

"جنون السوشيال".. أم تستعين بأسطورة الزومبي في تصوير أطفالها

"عمر": سيتم محاسبة المتسببين في واقعة "طالبة الحامول"

اليوم.. افتتاح 11 غرفة عمليات بمستشفى الدمرداش الجامعي

إسلام سياسي

الشبكة الملعونة.. كيف تواجه المؤسسات الدينية الإرهابيين على وسائل التواصل الاجتماعى؟

باحث يكشف كواليس اتفاق تركيا وأمريكا بشأن الأوضاع في سوريا

كاتب مصري بفرنسا يرصد محاولات الإخوان تشويه مصر في أوربا

جماعة الدم.. التفاصيل الكاملة حول دعم الإخوان لـ"القاعدة" بـ 25 مليون دولار


زيت وسكر

تعرف على الأطفال الأكثر تعرضاً لحساسية الصدر وطرق العلاج

حصاد  6183 فدان قطن بالبحيرة

4 ملايين و795 ألف طن معدلات الصادرات الزراعية .. والموالح أولا

مكافحة أمراض المحاصيل الزراعية فى دورة تدريبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية
د.كريمة الحفناوى
صورة الفتيات فى الإعلام والسينما
المزيد

الثقافة

شاكر عبدالحميد يشارك في تأبين محمد كشيك بمنتدى الشعر المصري

مؤسسة العويس الثقافية تحتفي بتجربة الشاعر البحريني قاسم حداد

الأوبرا تستعد لإطلاق الدورة 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

اليوم.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يعزف قداس برامز بالأوبرا

صفحتنا ع الفيس بوك