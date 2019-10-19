4 خبايا أثرية تجذب أنظار العالم من جديد للحضارة الفرعونية

ما زال العلماء والخبراء يسعون للكشف عن خبايا الحضارة المصرية القديمة التي بقيت آثارها صامدة أمام كل التغيرات التي مر بها العالم لآلاف السنين، وآخرها ما أعلنته وزارة الآثار حول العثور على (خبيئة العساسيف) التى تضم ما يقرب من 30 تابوتا خشبيا آدميا ملونا، في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة بجبانة العساسيف بالبر الغربي بمحافظة الأقصر.

وعن أشهر الخبايا الأثرية التى لفتت أنظار العالم، قال الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن هناك ٤ خبايا أثرية مهمة تم العثور عليها فى الاقصر، وهى (خبيئة الدير البحري، معبد الاقصر، الكرنك، أمنحتب الثاني)، موضحا وجود فرق شاسع بين مصطلح "الخبيئة" و"المخبأ" فى علم المصريات.

وأوضح أن "الخبيئة" هى مكان قام المصري القديم باستخدامه لإخفاء مقتنياته المهمة وإنقاذ شواهد أثرية من الانتهاكات والتدنيس، وإخفائها بعيدا عن أعين الدخلاء، أما "المخبأ"، فهو مكان تم استحداثه لنقل مقتنيات أثرية، مكتشفه من قبل، من مكان لآخر لتخزينها بسبب عدة ظروف منها الحروب.

وأضاف: إننا لا نعلم شيئا عن الاحتفالات التى صاحبت عملية إيداع الخبيئة فى مصر القديمة، حيث إننا لم نجد نصا طقسيا واحدا يتناول هذا الأمر، وبامكاننا ان نتصور ان الإجراءات المتبعة كانت تشبه طقوس الدفن المقدسة، ونعتبر ان كل آثار الخبيئة (ملكية كانت أو غير ملكية)، بمثابة نذور مهداة الى رب المعبد وموضوعه فى مكانها المقدس".

وقال الدكتور أحمد بدران إن الخبايا الأثرية المهمة اكتشفت جميعها فى الأقصر، باعتبار ان الأقصر وهي ( طيبة القديمة)، كانت تمثل العاصمة الدينية العريقة ومعقل المعبود "آمون" الذي شيدت وكرست المعابد من أجله مثل معابد الكرنك والأقصر والدير البحري ومعبد مدينة هابو ومعبد الرامسيوم وغيرها الكثير.

وكشف بدران عن أسرار اكتشاف الخبايا الأربع، فخبيئة مقبرة (أمنحتب الثاني)،الملك السابع في الأسرة الـ18، فتحها عالم الآثار الفرنسي لوريه عام 1898، وكانت هذه المقبرة قد خربت قبل ان تستخدم كخبيئة لمومياء صاحبها، ووجد فيها مومياوات الملوك (تحتمس الرابع، أمنحتب الثالث، سيبتاح، سيتى الثاني)، والرعامسة بداية من (رمسيس الرابع إلى السادس)، إلى جانب 3 مومياوات مجهولة الهوية، قد تكون إحداها لـ(الملكة تى) زوجة الملك أمنحتب الثالث وفقا لبعض التقارير الطبية، مشيرا الى أنه تم اغلاق هذه الخبيئة خلال حكم الملك بينجم الأول.

أما عن الخبيئة الملكية الثانية وأشهرهم (خبيئة الدير البحري)، قال بدران إن تلك المقبرة اكتشفتها عائلة عبدالرسول عام 1870، وقامت بعثة تحت إشراف عالم الآثار الفرنسي ماسبيرو بنقلها عام 1881 إلى القاهرة،، وحفرت هذه المقبرة في أحد النتوءات الصخرية التى تقع على طول المنخفض الدائري بالدير البحري وكانت تحتوى على مجموعتين من المومياوات.

وأضاف أنه وفقا لآخر النظريات التى عرضت مؤخرا، فإن الكاهن الأكبر (بينجم الثاني)، من الأسرة 21، هو الذى أعد هذه الخبيئة ليضع أهله المقربين ونفسه بمنأى عن الأخطار ولينقذ معهم ايضا ملوك الماضي المقدسين.

وأشار الى ان المجموعة الأولى التى ضمتها الخبيئة كانت لعظماء الأسر الـ17 حتى الـ20 مثل الملوك (سقنن رع، أحمس، أمنحتب الأول) بالإضافة إلى 8 سيدات وأميرين من أفراد عائلته، وكذلك (الملوك التحامسة الثلاثة الاوائل)، والملوك (رمسيس الأول، سيتى الأول، رمسيس الثاني، مرنبتاح، رمسيس الثالث، رمسيس التاسع).

وتابع: إن المجموعة الثانية من خبيئة الدير البحري، كانت تضم مجموعة أخرى من المومياوات عثر عليها داخل توابيتها الأصلية غالبا مع بعض الأثاث الجنائزى مثل مومياء الكاهن الأعظم والملك (بينجم الاول)، والكاهنين العظيمين (مساهرتا، وبينجم الثاني)، بالإضافة إلى 6 ملكات وأميرات من العائلة الكهنوتية.

وبالنسبة لخبيئة ( الكرنك)، ذكر الدكتور أحمد بدران أن العالم "جورج ليجران" اكتشف نهاية عام 1903 فناء الخبيئة بالصرح السابع بمعبد الكرنك، وكانت عبارة عن حفرة شاسعة مساحتها تصل إلى 2300 متر مربع، وتضم عددا لا يحصى من الآثار والتماثيل، وكان أول كنوز الخبيئة شاهدا تاريخيا ضخما للملك (سيتى الأول) ثانى ملوك الأسرة الـ19 وحوالى 800 تمثال.

واوضح أنه مع نهاية عام 1903، بلغ عدد التماثيل المكتشفة 333 تمثالا بأحجام مختلفة ملكية وغير ملكية الى جانب 8 آلاف تمثال صغير من البرونز، وفى يونيو عام 1904 كان سجل الحفائر الخاص بالخبيئة يضم 519 قطعة، وأطلق على هذا العام (عام العجائب المدفونة). مضيفا أن "ليجران" أمر فى عام 1907 بإغلاق الموقع بعد اكتشافه حوالي 780 تمثالا، وبعدها استعاد فناء الخبيئة بالكرنك شكله الاصلي كأرضية مسطحة.

وفيما يتعلق بخبيئة معبد الأقصر، أوضح أستاذ الآثار المصرية أنه تم الكشف عنها بمعرفة البعثة الأثرية المصرية التي كان يرأسها عالم المصريات الراحل الدكتور محمد الصغير، ففي عام ١٩٨٩ كان عمال معبد الأقصر يقومون بأعمال النظافة بداخل المعبد، ولاحظ رئيس العمال " فاروق شارد"، وجود ما يشير إلى احتمال أن يحتوى باطن الأرض، بأحد جوانب المعبد، على مقتنيات أثرية، لكن وجهة نظره لم تحظ باهتمام الأثريين العاملين في المعبد، فعرض ما وجده من ملاحظات على الدكتور محمد الصغير والذى سارع بصحبته إلى الجزء الجنوبي الغربي من الفناء المفتوح الذي بناه أمنحتب الثالث، بمعبد الأقصر.

واضاف ان الدكتور الصغير استعان وقتها بعدد من العمال وبدأت عملية الحفر والتنقيب التي قادت إلى الكشف، الذى لفت انظار العالم، فوجدوا حجرا من الجرانيت الوردى بأرضية المعبد وعندما أزالوا الحجر، وجدوا أسفل منه حفرة بداخلها ما يزيد عن ١٣ تمثالا من التماثيل الجميلة النادرة (لأمنحوتب الثالث وحور محب) وتماثيل للآلهة منحوتة من الجرانيت والمرمر وهذه التماثيل معروضة حاليا بمتحف الأقصر بقسم الخبيئة، وبلغ محتوياتها، التي مضى 30 عاما حتى الآن على اكتشافها، 26 تمثالا لملوك وملكات وآلهة ومعبودات مصر القديمة فى حالة جيدة من الحفظ.

أما عن القطع الاثرية المخبأة وتم العثور عليها مؤخرا، فقال الدكتور أحمد بدران إنه عثر بداخل قبو المعهد السويدي بالإسكندرية فى ديسمبر ٢٠١٨، على قطع أثرية تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد بداخل قبو المعهد، وذلك أثناء عملية البحث عن المقتنيات التراثية الخاصة بقنصل السويد "كارل فون جرير"، الذي تواجد في النصف الأول من القرن العشرين.

ولفت الى أن أعمال الترميم الجارية بالمتحف اليوناني الروماني بالاسكندرية كشفت فى مارس ٢٠١٩ عن قطع أثرية قدرت بنحو 6 آلاف قطعة أثرية تضم مئات القطع من الأواني الفخارية والتي ترجع إلى فترات زمنية متفاوتة من بداية العصرين اليوناني والروماني ومرورا بالعصر القبطي وانتهاء بالعصر الإسلامي، أثناء أعمال الحفر في المنطقة التي تضم الحديقة المتحفية الداخلية في المخطط القديم للمتحف والمعروفة باسم «الباثيو».

وأضاف أنه من المرجح أن يكون هذا المخبأ مرتبطة بفترة الحرب العالمية الثانية ما بين عامي 1939م إلى1945م حيث قام العالم الأثري «ألن رو» ومعه القائمون على المتحف وقتها بإخفاء عدد من القطع المكتشفة بالإسكندرية في حديقة المتحف اليوناني الروماني، حفاظا عليها من النهب أو التأثر بعمليات القصف المتكررة أثناء الحرب.