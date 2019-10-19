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مصر

جريجوريان: الأسبوع الثقافي المصري في يريفان دليل على صداقة البلدين

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:21 ص
جريدة الدستور
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أكد كارين جريجوريان سفير أرمينيا بالقاهرة أن تنظيم الأسبوع الثقافي المصري يعد دليلا على علاقة الصداقة الجيدة بين مصر وأرمينيا، موضحا أن الثقافة تعد مجالا هاما في النشاط الإنساني، والتعرف على ثقافة الدول الأخرى يسهم في تعزيز العلاقات وتجنب سوء التفاهم.
وقال جريجوريان - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - إن العلاقات الثقافية تعد إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على العلاقات الودية بين البلدين والشعبين المصري والأرميني، مشيرا إلى أن كلا البلدين يتقاسمان القيم الثقافية والتاريخية منذ قرون.. معربا عن اعتقاده بأن العلاقات المصرية - الأرمينية تعد أفضل أمثلة للتعاون الناجح بين الثقافات.
وأفاد بأن وزارتى الثقافة في مصر وأرمينيا بالتعاون مع السفارة نظمت الأسبوع الثقافي المصري خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر في العاصمة الأرمينية يريفان حيث بدأت الفعاليات في 15 أكتوبر بحفل غنائي للفنانة المصرية الأرمينية أنوشكا وفرقتها، الذي أعطى دفعة حيوية وروحية كبيرة ليس فقط بسبب روعة أداء الفنانة أنوشكا ولكن بسبب حضور كثير من الضيوف من كلا البلدين، مشيرا إلى أن أنوشكا غنت أغان بعدة لغات وكان أدائها متميزا بالعاطفة الشديدة.
وأوضح أن فرقة رضا الوطنية للرقص الشعبي قدمت عرضا في 16 أكتوبر حيث استمتع الحضور بالرقصات المتميزة التي تجمع بين الرقصات الشعبية المصرية التقليدية بأسلوب غربي، مشيرا إلى أن الأسبوع الثقافي تضمن عرضا لفيلم مصري في 17 أكتوبر، بينما تم عرض فيلم وثائقي تحت عنوان "نحن الأرمن المصريون" في 18 أكتوبر وهو يعرض تاريخ الشعب الأرميني ومساهمته في مصر.

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