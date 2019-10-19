إخماد حريق فى شقة بحلوان

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم حلوان، وأنتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة حلوان، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.