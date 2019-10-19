السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

مصر

مصر تشارك فى اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:07 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
طباعة
تبدأ صباح اليوم بالقاهرة، اجتماعات الدورة 91 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بمشاركة مصر، وبحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثى "حكومات وأصحاب أعمال وعمال"، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة، وتستمر يومين، بحضور فايز المطيري مدير عام المنظمة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماعات انتخاب رئيسًا لمجلس الإدارة ونائبين للرئيس من أصحاب الأعمال والعمال وذلك لمدة سنة "أكتوبر 2019- 2020 " وفقًا لنص الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية والتي تنص على "ينتخب المجلس من بين أعضائه الأصيلين في أول دورة له بعد انعقاد مؤتمر العمل العربي.

وتناقش الدورة عددًا من البنود المهمة منها: تقريرا عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 90 لمجلس إدارة المنظمة في مارس الماضي بالقاهرة.

ومن المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالي من حيث المساهمات والمتأخرات علي الدول الأعضاء، والأخذ بالعلم بالدول التي سددت مساهماتها فى موازنة المنظمة لعام 2020.

كما يتابع المجلس تنفيذ تقرير وتوصيات الاجتماع 28 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة في يوليو الماضي، ومناقلة في موازنة المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل بالجزائر، فضلا عن تقرير المراقب الداخلي لمكتب العمل العربي.

كما من المقرر أن يستعرض المجلس تقريرا عن نتائج أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي جنيف 2020.

كما يناقش المجلس عدة تقارير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين الدورتين 90 و91 لمجلس الإدارة مارس أكتوبر علي التوالي، وتقرير لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك ببيروت يونيو الماضي، وتقريرا عن نتائج أعمال الدورة 104 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد بالقاهرة أوائل سبتمبر الماضي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

فيديو.. محامى محمود البنا يكشف حقيقة تزوير شهادة ميلاد راجح

منذ حوالي 5 ساعات

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

منذ حوالي 3 ساعات

كيف تحمى "الصحة" البلاد من تسرب الأمراض المعدية والوبائية؟

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الوزراء السودانى يواصل «بتر» قيادات «الإخوان» من مؤسسات الدولة

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

فيديو.. محامى محمود البنا يكشف حقيقة تزوير شهادة ميلاد راجح

توفيق عكاشة لـ عمرو أديب: "حسبي الله ونعم الوكيل"

أيام زمان

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الولادة القيصرية تزيد من مخاطر الإصابة بالربو لدى الأطفال

الأكل الصحي أفضل علاج لمرضى الاكتئاب

%95 من أغذية الرضع المعبأة تحتوي على معادن سامة

دراسة تكشف أفضل أجهزة الفحص لاختبار تشققات المفاصل

الرئيس نيوز

رئيس مصلحة الجمارك إلى كينيا للمشاركة في اجتماع رؤساء جمارك الكوميسا

يوم شاق في البرلمان البريطاني للتصويت على خروج هادئ من "الأوروبي"

عن بيان القمة.. مرتضى: لا تتراجع يا خطيب

تصريحات مدبولى فى واشنطن.. وأعمال قمة «روسيا - إفريقيا».. تتصدر صحف القاهرة

منوعات

إطلاق صاروخ صيني خاص قابل لإعادة الاستخدام في 2021

المتاحف الصينية تستقبل 1.1 مليار زائر

كهنة تايلاند يخضعون لنظام غذائى لانقاص الوزن

الخبز أكثر الأطعمة استهلاكًا في رومانيا

كشكول

اليوم.. توزيع جوائز البحث العلمي في مجال تكنولوجيا التصنيع الغذائي بالإسكندرية

"جنون السوشيال".. أم تستعين بأسطورة الزومبي في تصوير أطفالها

"عمر": سيتم محاسبة المتسببين في واقعة "طالبة الحامول"

اليوم.. افتتاح 11 غرفة عمليات بمستشفى الدمرداش الجامعي

إسلام سياسي

الشبكة الملعونة.. كيف تواجه المؤسسات الدينية الإرهابيين على وسائل التواصل الاجتماعى؟

باحث يكشف كواليس اتفاق تركيا وأمريكا بشأن الأوضاع في سوريا

كاتب مصري بفرنسا يرصد محاولات الإخوان تشويه مصر في أوربا

جماعة الدم.. التفاصيل الكاملة حول دعم الإخوان لـ"القاعدة" بـ 25 مليون دولار


زيت وسكر

تعرف على الأطفال الأكثر تعرضاً لحساسية الصدر وطرق العلاج

حصاد  6183 فدان قطن بالبحيرة

4 ملايين و795 ألف طن معدلات الصادرات الزراعية .. والموالح أولا

مكافحة أمراض المحاصيل الزراعية فى دورة تدريبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية
د.كريمة الحفناوى
صورة الفتيات فى الإعلام والسينما
المزيد

الثقافة

شاكر عبدالحميد يشارك في تأبين محمد كشيك بمنتدى الشعر المصري

مؤسسة العويس الثقافية تحتفي بتجربة الشاعر البحريني قاسم حداد

الأوبرا تستعد لإطلاق الدورة 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

اليوم.. أوركسترا القاهرة السيمفوني يعزف قداس برامز بالأوبرا

صفحتنا ع الفيس بوك