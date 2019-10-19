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مصرع شخص فى حادث تصادم بدائرى المريوطية
السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:01 ص
حسام التمساحطباعة
لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لدائرى المريوطية، وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الدائرى بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الدائرى بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.