تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج البانجو فى المرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، الجزئية حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الاستروكس والبانجو.



البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "م.ب.و" 35 سنة عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته" 2 كيلو من مخدر البانجو و140 جرام استروكس المخدر، 445 جنيها، 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة، بقصد الاتجار.