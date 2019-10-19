الصين تجدد تحذيرها للمواطنين من الضباب الكثيف

جدد المرصد الوطني الصيني اليوم السبت تحذيره باللون الأصفر من الضباب الكثيف الذى يخيم على أجزاء من البلاد.



وغطى الضباب الكثيف أجزاء من بكين وتيانجين ومقاطعات خبي وشاندونغ وخنان، صباح اليوم السبت، وفقا لما ذكره المركز الوطني للارصاد الجوية.



وقال المركز إن الرؤية في أجزاء من المناطق ستقل إلى أقل من 200 متر.



ونصح المركز السائقين في المناطق المتضررة بتهدئة السرعة، والمطارات والطرق السريعة والموانئ باتخاذ تدابير السلامة المناسبة.



ولدى الصين نظاما تحذيريا للضباب من ثلاثة مستويات مرمزة بثلاثة ألوان، حيث يمثل اللون الأحمر الأشد خطورة يليه اللون البرتقالي والأصفر.