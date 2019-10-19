رئيس ألمانيا يأمل فى مصادقة البرلمان البريطانى على "بريكست"

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن أمله في أن يوافق نواب البرلمان البريطاني على الاتفاق الجديد الذي جرى التوصل إليه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).



وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة "نويه فيستفيليشه" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "أتمنى أن يوافق مجلس العموم البريطاني على نتائ المفاوضات بشأن بريكست، هذا هو شرط تمكن أوروبا من التعاطي مجددا مع قضايا مهمة مثل الهجرة ومستقبل الاقتصاد الأوروبي والسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية".



ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني خلال جلسة تاريخية طارئة اليوم على الاتفاق الجديد الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع الاتحاد الأوروبي.