رئيس المكسيك يبرر قرار التخلي عن توقيف نجل "ال تشابو"

حاول الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تبرير قرار التخلي عن توقيف نجل مهرب المخدرات جواكين "ال تشابو" غوزمان في عملية باءت بالفشل وأدت إلى انفجار العنف في شمال غرب البلاد.



وبدون التأكيد بشكل واضح أن أوفيديو غوزمان لوبيز (28 عاما) ما زال حرا، اعترف لوبيز أوبرادور وأعضاء حكومته بفشل العملية التي حولت مدينة كولياكان الواقعة في ولاية سينالوا (شمال غرب) وتضم 750 ألف نسمة، إلى ساحة قتال وأسفرت عن مقتل سبعة جنود ومدني.



وقال الرئيس المكسيكي في مؤتمره الصحافي اليومي "أدعم القرارات التي اتخذت. لم تجر الأمور على ما يرام وتعرض كثير من المدنيين لمخاطر كبيرة"، مؤكدا أن "أسر مجرم ليس أهم من حياة الناس".



من جهته، تحدث وزير الدفاع المكسيكي لويس كريشينكوي ساندوفال عن "أخطاء في التخطيط للعملية"، مؤكدا أنه تقرر عدم اعتقال أوفيديو أحد الأبناء التسعة لـ"إل شابو" المسجون في الولايات المتحدة.