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عالم

الصين تؤكد أهمية التعاون مع جنوب أفريقيا لحماية الدول النامية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:49 ص
جريدة الدستور
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أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أهمية تعزيز بلاده وجنوب أفريقيا التواصل الاستراتيجي والتعاون في الشؤون الدولية والإقليمية، والعمل معا في حماية التعددية، ومعارضة الأحادية والحمائية، وحماية المصالح المشتركة للدول النامية.
وقال وانغ –خلال محادثات مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا "ناليدي باندور"- إن الصين وجنوب أفريقيا دولتان ناميتان واقتصادان صاعدان، وإنه مع التنمية السلسة للعلاقات الثنائية، أصبح التعاون العملي في صدارة أوجه التعاون الصيني - الأفريقي، بل إن هذا التعاون يتحول إلى نموذج مثالي لتعاون جنوب - جنوب.
وأضاف –وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم- أن الصين تنظر إلى العلاقات الثنائية دائما من منظور استراتيجي طويل الأجل، وتعتبر جنوب أفريقيا شريكا استراتيجيا موثوقا، مشيرا إلى أن الصين عازمة على العمل مع جنوب أفريقيا في تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

وتابع وانغ –الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا- أنه يتعين على الجانبين تعميق تبادل الخبرات في مجال الحوكمة، ومواصلة الفهم والدعم المتبادلين بشأن القضايا التي تمس المصالح الأساسية لكل جانب أو تمثل شاغلا رئيسيا له.
ولفت إلى أن الصين عازمة على تعزيز التضافر بين كل من مبادرة الحزام والطريق والمبادرات الثماني الرئيسية التي اقترحت في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني - الأفريقي (فوكاك) 2018 والخطط التنموية في جنوب أفريقيا، كما تعتزم الصين النهوض بالتعاون العملي بين الجانبين في مجالات القدرة الصناعية والمجمعات الصناعية والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد البحري، بما يساهم في إنعاش التصنيع في جنوب أفريقيا.
ونوه إلى أن الصين عازمة أيضا على العمل مع جنوب أفريقيا والدول الأفريقية الأخرى لدعم تنفيذ نتائج قمة بكين لمنتدى فوكاك، وبناء مجتمع مصير مشترك أوثق بين الصين والدول الأفريقية.
من جانبها، قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا "ناليدي باندور" إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بلادها والصين تتسم بالديناميكية وتقوم على أساس الجذور العميقة، وإن جنوب أفريقيا ترحب بزيادة الاستثمارات الصينية في البلاد، وتعتزم التعلم من خبرات التنمية الصينية.
وأضافت أن جنوب أفريقيا تتطلع إلى تعميق التعاون العملي بين البلدين، بما يعود بالنفع على الشعبين، مشيرة إلى أن مبادرة الحزام والطريق تقدم فرصا عظيمة للتنمية في جنوب أفريقيا وفي القارة الأفريقية بأسرها، وأن بلادها عازمة على مواصلة دعم المبادرة بقوة والمشاركة فيها بدور فعال.
وأكدت باندور أن جنوب أفريقيا والصين تتبنيان نفس المواقف إزاء القضايا الدولية والإقليمية المهمة، لافتة إلى أن بلادها تعتزم تعزيز التواصل والتنسيق مع الصين في الشؤون الدولية، وتعميق التعاون بين بلدان مجموعة بريكس، والدفاع عن التعددية، وحماية نظام تجاري عالمي يقوم على الانفتاح والشمول.

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