بلاغ للنائب العام ضد مدير مدرسة بسبب "نسيان" طفله

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد مدير مدرسة طفلة كفر الشيخ، المنسية داخل مدرسة.



وقال "صبري"،:"ساعة ونصف من الرعب والبكاء المتواصل، ظلّت الطفلة هيام عصام أحمد أبو الرجالة، التلميذة بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة غرب تيرة للتعليم الأساسي، التابعة لمركز الحامول في محافظة كفر الشيخ، محبوسة داخل مدرستها، عقب خلوها وغلق أبوابها بعد انتهاء اليوم الدراسي، ظلت تصرخ وتبكي وتطرق الأبواب والشبابيك مستغيثة بالمارة، حتى رآها أحد المارة وسارع بالقفز من أعلى سور المدرسة لإنقاذها".



وتابع المحامي في بلاغه،:"إن عدم الرقابة والإهمال كان من الممكن أن يتسبب في فقدان حياة طفلة، وأن المدرسة تتحمل مسئولية الواقعة، كما تتحمل وزارة التربية والتعليم، المسئولية بشكل غير مباشر وفقا لمسئولية التابع عن أعمال المتبوع".



وأضاف "صبري"،:"شهادة الطفلة بأنها بقيت في المدرسة؛ لأنها كانت بتكنس الفصل يعتبر جريمة في حق الأطفال، ومخالفة لقانون الطفل وعمالة الأطفال، كما يعتبر جريمة في حق مدير المدرسة؛ لأنهم حضروا للمدرسة للتعلم وليس للعمل، وهناك عمال متخصصون في القيام بأعمال النظافة".



واختتم المحامي بلاغه،:"ولما كان كل ما تعرضت له الطفلة المذكورة وماسببه لها من خوف وهلع وخوف شديد وعدم رغبتها الذهاب للمدرسة مرة أخرى خشية تكرار ما حدث لها وهو ما يعرضها للهلع والخوف الذي قد يؤدي بحياتها وكان ذلك نتيجة إهمال المبلغ ضدهم في تأدية وظيفتهم بخلاف الجفاء وسوء مسلك وتصرف المبلغ ضده الثاني خفير المدرسة ونهره وتطاوله على من أنقذ حياة الطفلة بتسلقه سور المدرسة وإخراجها من محبسها، وأمام ذلك كله يحق للمبلغ التقدم بهذا البلاغ، ملتمسًا التحقيق فيه باعتباره أب وجد، وتقديم المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.