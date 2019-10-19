مدفيديف: محاولات جذب التوترات السياسية إلى دول "الناتو" خطيرة

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، قبيل زيارته الرسمية إلى بلجراد، إن محاولات جذب التوترات السياسية الداخلية إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) خطيرة.

وأضاف مدفيديف - في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم السبت - ردا على سؤال حول ما تفكر فيه روسيا بشأن محاولات جر البوسنة والهرسك إلى حلف شمال الأطلسي:"كل المحاولات للانضمام إلى دول الناتو التي تعاني من توترات سياسية داخلية خطيرة للغاية".

وتابع رئيس الوزراء الروسي، خلال حديث مع صحيفة "فيسرينجي نوفوستي" الصربية "أنت تتحدث عن البوسنة والهرسك، جمهورية صرب البوسنة، ويمكننا تسمية دول أخرى أيضًا.. ما الذي يحدث مع جورجيا؟ ما الذي يحدث مع أوكرانيا؟ هذه البلدان تجد نفسها في مواقف غير مستقرة للغاية".

وأشار إلى أن روسيا لها مصالحها الخاصة عندما يتعلق الأمر بضمان الأمن القومي.. وقال "نحن دولة كبيرة وقوة نووية، ولا يمكن لخطة إنشاء قواعد الناتو على مقربة منا في كل مكان أن تثير مشاعر إيجابية لدينا.. لقد استجبنا دائمًا وسنرد على مثل هذه الخطوات، سياسيًا وعسكريًا".

وأضاف: "عندما يحاول حلف الناتو اجتذاب دول تعاني من نزاعات داخلية، فإن هذا يتناقض أولًا مع الاتفاق على إنشاء حلف شمال الأطلسي، وثانيًا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة للغاية".

وخلص ميدفيديف إلى أنه "لهذا السبب يجب على الدول الأعضاء في الناتو التفكير مرتين قبل اتخاذ مثل هذه القرارات".

