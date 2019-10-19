إطلاق صاروخ صيني خاص قابل لإعادة الاستخدام في 2021

عُرض لأول مرة صاروخ صيني حامل قابل لإعادة الاستخدام يعمل بوقود الأكسجين-الميثان السائل، وذلك خلال منتدى تشونغقوانتسون 2019 في بكين.



وسيتم إطلاق الصاروخ الذي يحمل اسم، هايبربولا-2، لأول مرة في عام 2021، وقد يعمل هذا الصاروخ على تعويض النقص الذي تواجهه الصين في صواريخ الوقود السائل القابلة لإعادة الاستخدام.



وتم تطوير الصاروخ هايبربولا-2 من قبل شركة "آي-سبيس" الخاصة لتطوير الصواريخ التي يقع مقرها في بكين. ويمكن إعادة استخدام المرحلة الأولية للصاروخ، بما يقلل تكلفة إنتاجه بأكثر من 70 بالمئة، وفقا لما ذكر دونغ يان مين نائب رئيس الشركة لشؤون التكنولوجيا.



وأوضح دونغ أن الصاروخ لن يعمل على تلبية الطلب المتنامي لعمليات إطلاق الصواريخ الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل سيوفر أيضا عمليات إطلاق طارئة وتشاركية.



ويتمتع الصاروخ، البالغ طوله 28 مترا ووزن إقلاعه 90 طنا، بقدرة رفع يمكنها إرسال حمولة قدرها 1.9 طن إلى مدار أرضي منخفض.



وقال دونغ إن الصاروخ منخفض التكلفة ويتمتع بموثوقية، بما يتيح عمليات إطلاق عالية الجودة للأقمار الصناعية.