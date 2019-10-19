ألف شخص يحضرون تنصيب إمبراطور اليابان الجديد

تقرر أن يحضر 1000 مدعو من اليابان ومن نحو 170 دولة ومنظمة دولية حفل تنصيب الإمبراطور اليابانى الجديد ناروهيتو فى القصر الإمبراطورى خلال المراسم التى تقام يوم الثلاثاء القادم.



وسوف يعلن الإمبراطور الجديد 59 عاما، وهو يرتدى رداء من اللون البرتقالى الداكن يرتديه الأباطرة فى المناسبات الخاصة توليه عرش اليابان.



وكان الإمبراطور ناروهيتو قد ورث عرش الأفعوان فى الأول من شهر مايو الماضى بعد تنازل والده الأمبراطور السابق اكيهيتو عن العرش فى اليوم السابق.