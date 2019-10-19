زعيمة هونج كونج تؤيد استخدام القوة ضد مسيرة "غير قانونية"

أيدت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج في مقابلة اِذاعية اليوم السبت استخدام الشرطة القوة قبل مسيرة ضخمة مناهضة للحكومة من المقرر تنظيمها يوم الأحد في تلك المدينة التي تحكمها الصين والتي تشهداحتجاجات عنيفة منذ شهور.

وبعد هدوء نسبي استمر أسبوعا ستختبر مسيرة يوم الأحد قوة الحركة المطالبة بالديمقراطية. وتعهد نشطاء بأن تمضي المسيرة قدما رغم إعلان الشرطة أن هذا التجمع غير قانوني.

وتحدى الآلاف في الماضي الشرطة ونظموا تجمعات حاشدة دون ترخيص اتسمت بالسلمية في الغالب في البداية ولكنها تحولت إلى عنف فيما بعد.

وكان السبب وراء اندلاع الاحتجاجات اقتراحا تم سحبه بعد ذلك يقضي بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.

وقالت لام في مقابلة اليوم السبت مع محطة (أر.تي.اتش.كيه) إن الشرطة استخدمت قوة متناسبة في مواجهة الاحتجاجات وكانت ترد على عنف المحتجين وسط انتقادات لاستخدام أساليب عنيفة.

واعتقل أكثر من 2600 شخص منذ تصاعد الاحتجاجات في يونيو.

وذهبت مطالب المحتجين بعد ذلك إلى مدى أبعد من مجرد معارضة مشروع تسليم المتهمين للصين لتشمل مخاوف أوسع من أن الصين تقضي على الحريات التي مُنحت لهونج كونج بعد أن أعادت بريطانيا المدينة للصين في 1997.