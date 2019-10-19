السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

زعيمة هونج كونج تؤيد استخدام القوة ضد مسيرة "غير قانونية"

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أيدت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج في مقابلة اِذاعية اليوم السبت استخدام الشرطة القوة قبل مسيرة ضخمة مناهضة للحكومة من المقرر تنظيمها يوم الأحد في تلك المدينة التي تحكمها الصين والتي تشهداحتجاجات عنيفة منذ شهور.
وبعد هدوء نسبي استمر أسبوعا ستختبر مسيرة يوم الأحد قوة الحركة المطالبة بالديمقراطية. وتعهد نشطاء بأن تمضي المسيرة قدما رغم إعلان الشرطة أن هذا التجمع غير قانوني.
وتحدى الآلاف في الماضي الشرطة ونظموا تجمعات حاشدة دون ترخيص اتسمت بالسلمية في الغالب في البداية ولكنها تحولت إلى عنف فيما بعد.
وكان السبب وراء اندلاع الاحتجاجات اقتراحا تم سحبه بعد ذلك يقضي بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.
وقالت لام في مقابلة اليوم السبت مع محطة (أر.تي.اتش.كيه) إن الشرطة استخدمت قوة متناسبة في مواجهة الاحتجاجات وكانت ترد على عنف المحتجين وسط انتقادات لاستخدام أساليب عنيفة.
واعتقل أكثر من 2600 شخص منذ تصاعد الاحتجاجات في يونيو.
وذهبت مطالب المحتجين بعد ذلك إلى مدى أبعد من مجرد معارضة مشروع تسليم المتهمين للصين لتشمل مخاوف أوسع من أن الصين تقضي على الحريات التي مُنحت لهونج كونج بعد أن أعادت بريطانيا المدينة للصين في 1997.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

نافخو الصافرات.. كيف كشفت تسريبات الإخوان صراع الحصول على تمويلات؟

منذ حوالي 17 ساعة

أبراج تعشق الكذب

منذ حوالي 9 ساعات

القصة الكاملة لطالبة "كنس الفصل" بكفر الشيخ.. و"التعليم" ترد

منذ حوالي 17 ساعة

"تناقضات الأجير".. عبدالله الشريف يروج لبرامج السخرية رغم تحريمه لها مسبقًا

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

فيديو.. محامى محمود البنا يكشف حقيقة تزوير شهادة ميلاد راجح

برلماني يفجر مفاجأة عن عائلة راجح قاتل محمود البنا

أيام زمان

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الأكل الصحي أفضل علاج لمرضى الاكتئاب

%95 من أغذية الرضع المعبأة تحتوي على معادن سامة

دراسة تكشف أفضل أجهزة الفحص لاختبار تشققات المفاصل

خطورة الإفراط في تناول الكالسيوم

الرئيس نيوز

الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس بـ الإليزيه

القصة الكاملة لمحاولة الاعتداء.. والتهامى: "الشباب اتصور وهيتجاب"

المحطات النووية تعلن عن وظائف قيادية وتستقبل طلبات السابقة (مستند)

رئيس البنك الدولى ومديرة صندوق النقد يشيدان بجهود مصر فى الإصلاح الاقتصادى

منوعات

إطلاق صاروخ صيني خاص قابل لإعادة الاستخدام في 2021

اتفاق بين الدولية للطاقة ومستشفى أمريكى لعلاج سرطان الأطفال بالدول النامية

وصول الأمير وليام وزوجته كيت إلى إسلام آباد بسلام بعد تعرض طائرتهما لمشكلات

شرطة هولندا تستعين بعلماء نفس لحل لغز أسرة

كشكول

التعليم تكشف سبب إغلاق أبواب المدرسة على طالبة كفر الشيخ

استبعاد مدير مدرسة والتحقيق مع أخرين في واقعة "حبس طالبة"

القوات المسلحة تدعم مدارس قنا بمعدات ومستلزمات مدرسية

إحياء التراث الفني في "وقفة ناصية زمان" بصيدلة طنطا

إسلام سياسي

باحث يكشف كواليس اتفاق تركيا وأمريكا بشأن الأوضاع في سوريا

كاتب مصري بفرنسا يرصد محاولات الإخوان تشويه مصر في أوربا

جماعة الدم.. التفاصيل الكاملة حول دعم الإخوان لـ"القاعدة" بـ 25 مليون دولار

كيف تتلقى الإخوان تمويلاتها؟.. منشق يجيب


زيت وسكر

تعرف على الأطفال الأكثر تعرضاً لحساسية الصدر وطرق العلاج

حصاد  6183 فدان قطن بالبحيرة

4 ملايين و795 ألف طن معدلات الصادرات الزراعية .. والموالح أولا

مكافحة أمراض المحاصيل الزراعية فى دورة تدريبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية
د.كريمة الحفناوى
صورة الفتيات فى الإعلام والسينما
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض 3 أفلام قصيرة بمركز الحرية للإبداع

صدور كتاب "أوامر القتل.. برقيات طلعت باشا والإبادة الأرمنية"

اليوم.. حفل موسيقى البوب روك لفريق "جنان" بمركز درب 1718

عرض "الوسادة الخالية" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

صفحتنا ع الفيس بوك