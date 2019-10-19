زعيم حزب الرابطة الإيطالي يطلق حملته لاستعادة السلطة

دعا زعيم حزب الرابطة السيادي ماتيو سالفيني أنصاره في جميع أنحاء إيطاليا إلى تجمع كبير في روما اليوم السبت ضد الحكومة، مؤكدا أنه "تحرك مؤسس" لاستعادته السلطة.

وستقوم نحو عشرة قطارات خاصة ومئات الحافلات بنقل أنصار زعيم حزب الرابطة اليميني القومي من جميع أنحاء إيطاليا.

وقال المنظمون إنهم يريدون أن يكون التجمع "التحرك المؤسس لمشروع يهدف إلى توسيع الحزب ليشمل قوى متنوعة" تمهيدا للانتخابات المقبلة.

ويؤكد سالفيني (46 عاما) في إعلان دعائي تلفزيوني يدعو الإيطاليين إلى المشاركة في التجمع بعد ظهر السبت في يوم "الفخر الإيطالي" في روما، "جاء دورك، إيطاليا تريد أن نحبها ونحميها".

ويهدف هذا التجمع الأول منذ أن تسبب سالفيني في انهيار الأغلبية التي كان يشكلها مع حركة خمس نجوم المعادية للنظام القائم، إلى الاعتراض على شرعية الحكومة الجديدة التي شكلها حليفه السابق مع الحزب الديموقراطي اليساري ويرأسها جوزيبي كونتي.

وكان سالفيني يأمل بانسحابه من التحالف الذي كان الرجل القوي ووزير الداخلية فيه، يأمل في الدعوة إلى انتخابات مبكرة يتولى بعدها قيادة البلاد إذ إن استطلاعات الرأي كانت تتوقع حينذاك حصوله على 38 بالمئة من الأصوات.

لكن استراتيجيته أخفقت واضطر لمغادرة الحكومة.