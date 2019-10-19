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رياضة

فتحى مبروك: مصر قادرة على الفوز على كينيا فى تصفيات أمم أفريقيا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:42 ص
جريدة الدستور
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أكد فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادى الأهلي أن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قادر على تحقيق الفوز عند مواجهة نظيره الكيني ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021، بالكاميرون، خاصة لما يمتلكه منتخب مصر من لاعبين مميزين ومحترفين في صفوفه قادرين على صناعة الفارق أمام المنتخبات الكبيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، من قبل الجماهير وجميع القيادات الرياضية.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الكيني يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021، بالكاميرون.

وأشاد مبروك في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإختيار حسام البدري لقيادة منتخب الفراعنة، وقال إنه إختيار موفق لما يمتلك "البدري"من شخصية قوية داخل المستطيل الأخضر بجانب الخبرات الأفريقية التي اكتسبها على المستوى الأفريقي عند قيادة النادي الأهلي، فضلا عن الخبرات التي اكتسبها ايضا عند قيادته للمنتخب الأوليمبي.

وأضاف: "منتخب مصر يتفوق على منافسه على مستوى الألقاب الذي حققها إفريقيا، بجانب أنه يمتلك عناصر ذات خبرة على المستوى القاري والعالمي يتفوقون على نظرائهم في منتخب كينيا في النواحي الفنية والبدنية بجانب الخبرات التي تمكنهم من صناعة الفارق في الأوقات العصيبة أمام المنتخبات الكبرى".

وأكد مبروك ضرورة مساندة حسام البدري خلال المواجهات الهامة المقبل عليها والمتمثلة في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية 2021 على المستوى الأفريقي، والتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، مؤكدا في الوقت ذاته أن "البدري" يتعين عليه خوض مباريات ودية دولية أمام منتخبات قوية حتى يتمكن من إعداد اللاعبين على أمثل وجه ممكن، أمثال السنغال، كوت ديفوار، تونس على المستوى القاري، بجانب خوض وديات على المستوى العالمي أمام كبار المنتخبات أمثال ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، هولندا.

وعن الخطة التي سيخوض بها "البدري " لقاء كينيا "، توقع مبروك أن تميل إلى الجانب الهجومي خاصة وأن البدري مازال لم يقف على قوام المنتخب الرئيسي وسيتمكن خلال هذه المواجهة من التعرف على قدرات اللاعبين والوقوف على مستواهم الفني.

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