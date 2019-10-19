روسيا: مصرع 12 شخصًا جراء انهيار سد فى سيبيريا

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، مصرع 12 شخصًا جراء انهيار سد تشغله شركة للتعدين في منطقة كوراجنسكي بإقليم كراسنويارسك الروسي بسيبيريا.



وقال المكتب الصحفي بوزارة الطوارئ، إنه تم تأكيد مصرع 12 شخصًا، وذلك بعد الإعلان في وقت سابق عن مصرع 11 وفقدان 15 آخرين.



ووفقًا لوزارة الطوارئ الروسية، فقد انهار السد في الساعة الثانية بتوقيت موسكو، اليوم السبت.

