رئيس مصلحة الجمارك يتوجه لكينيا للمشاركة بـ"الكوميسا"

غادر مطار القاهرة، صباح اليوم السبت، كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، على رأس الوفد المصري متوجهًا إلى كينيا للمشاركة فى الإجتماع الخامس للجنة الفرعية لرؤساء جمارك دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، والذي يعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2019.



ومن المقرر أن يتم خلال الإجتماع مناقشة آخر المستجدات حول تنفيذ الدول الأعضاء لأدوات الجمارك وتيسير التجارة ومنطقة التجارة الحرة الرقمية.



والكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 21 دولة تحتل رقعة جغرافية واسعة النطاق تبلغ نحو 12.4 مليون كم (أي حوالي 41% من مساحة القارة الإفريقية، وتضم أكثر من 560 مليون مستهلك ).



وتعود نشأة الكوميسا لعام 1994، حيث تم إنشائها عوضًا عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981، وقامت 9 دول بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000، وهي ( مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006.



ثم انضمت تونس رسميًا إلى السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا في يوليو 2018، كما أنضمت الصومال أيضًا لتصبح العضو 21 من دول الأعضاء في السوق في نفس الشهر.



يذكر أن مصر وقعت على الانضمام إلى الإتفاقية بتاريخ 1998629، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارًا من 1999217 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وللسلع التي يصاحبها شهادة منشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة، ثم وقعت مصر على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بتاريخ 20001031.



وتتيح الإتفاقية لإعضائها التمتع بالامتيازات الجمركية، علاوة على النفاذ إلى أسواق جديدة عبر "الكوميسا"، وإبرام اتفاقيات شراكة.