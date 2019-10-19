تكثيف أمنى لضبط المتهم بالشروع فى قتل سائق "توك توك" بالهرم

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لضبط المتهم بشروع في قتل سائق توك توك بطعنه في الرقبة بغرض سرقته في الهرم.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بقيام شاب بطعن سائق "توك توك" ولاذا بالفرار هاربا، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالانتقال إلى مكان الواقعة، وبعمل التحريات تبين قيام المتهم باستدراج المجني عليه بحجة توصيله، وقام بطعنه لمحاولة سرقته ولاذا هاربا، وتم نقل المجنى عليه للمستشفي لتلقي العلاج.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهم.