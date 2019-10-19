غرفة العمليات تتابع الحركة فى محيط الإغلاق الجزئى لطريق السويس

جهزت الإدارة العامة للمرور، غرف عمليات مزودة بكاميرات مراقبة لمتابعة حركة المركبات بشتى أنواعها بمحيط غلق جزئى لطريق السويس الصحراوى التى تستغرق 3 أشهر لمنع وقوع أى حوادث أو زحام مرورى، أمام القادم من مدينة السويس وصولا إلى القاهرة، للقيام بأعمال توسعة وتطوير الطريق وسط انتشار الخدمات المرورية لمحيط تلك الأعمال.



وقامت الإدارة العامة للمرور، بإتخاذ كافة الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، بطريق (السويس الصحراوى) والذى سيشهد أعمال تطوير وتوسعة فى المنطقة من (الكيلو 29 حتى الكيلو 54 "من جهة القاهرة")، وقامت الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية، وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ.



وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية، للبدء فى تنفيذ الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتجديد)، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق القادم من السويس إتجاه القاهرة (من أسفل الطريق الدائرى الإقليمى) وتحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر مع تسيير الحركة المرورية للاتجاهين فى الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه السويس من خلال وضع فاصل حركة بطول التحويلة المرورية بواقع 2.5 حارة مرورية لكل اتجاه، وعقب الانتهاء من هذا الاتجاه سيتم البدء فى الاتجاه الآخر القادم من القاهرة اتجاه السويس مع تحويل الحركة المرورية للاتجاه الآخر الذى تم الانتهاء من تنفيذه.