حظك اليوم.. برج الأسد السبت 19 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الأسد قالت:-



مهنيًا: يولد لك هذا اليوم طاقة سلبية وبعض التوتر والانفعال غير المبرر في معظم الأحيان، ويتطلب انسحابًا من مكان غير آمن.



عاطفيًا: تتغير الأجواء تمامًا ما يجعلك أكثر ميلًا إلى الوحدة، لا تنجرف وراء مشاعرك السلبية، ابق محايدًا وبعيدًا عن المتاعب.



صحيًا: الوقت الذي تمضيه في ممارسة الرياضة يكون مناسبًا من أجل غدٍ صحي أفضل يساعدك في كل ما تقوم به.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.