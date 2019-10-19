حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 19 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الجوزاء قالت:-



مهنيًا: قدرتك الخيالية تتيح لك التألق في مجالك، وترتاح أكثر إلى الأجواء العائلية أو تنخرط في مشروع منزلي مهم أو تحتفل بمناسبة عائلية.



عاطفيًا: حافظ على توازنك لئلا تصاب بخيبة أمل، وحاول ان تبحث عن الاسباب الحقيقية لتأجيل التسويات والمماطلة.



صحيًا: عوارض بسيطة سببها القلق، فلا تتردد في استشارة طبيبك ليصف لك العلاج المناسب وترتاح أكثر.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.