21 قرارًا لغلق وتشميع المحلات المخالفة بالقاهرة الجديدة

استمرارًا للحملات المتنوعة على مدينة القاهرة الجديدة، بناءًا على توصيات المهندس عادل النجار رئيس جهاز المدينة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس الموافق 20191017، قام جهاز التجمع الأول بحملة لإزالة الإشغالات ورفع العدادات وغلق وتشميع للمخالفين، وذلك تحت إشراف المهندس نائب رئيس الجهاز التجمع الأول ومدير إداره التنمية، وبحضور رؤوساء الأحياء، وتحت إشراف مدير أمن التجمع الأول، وقوة من شرطة المرافق وشرطة التعمير.



وأسفرت الحملة عن إزاله الإشغالات والتعديات وتنفيذ قرارات رفع العدادات وغلق وتشميع بالشباب الجنوبي بالتجمع الأول، وتم رفع عدد ١٠ عدادات، وغلق وتشميع لعدد ١١محلًا، وإزالة التعديات على الطرق والأرصفة بالمجاورة السادسة بالتجمع الأول.