ميكنة 57 فرعًا للجمعات الاستهلاكية بمحافظات الوجه القبلى

كشف الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، أن تطبيق مشروع ربط منافذ المجمعات الاستهلاكية إليكترونيًا يساهم بشكل كبير في ضبط المنظومة، وحصر أرصدة السلع في المنافذ والفروع، وأنه تم ميكنة 57 فرعًا للجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة في محافظات الوجه القبلي، كما أنه يتم حاليًا العمل على ميكنة كافة المنافذ التابعة للشركة خلال 6 أشهر.



وأضاف الدكتور محمد عاطف، أن وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على الانتهاء من مشروع ميكنة المجمعات الاستهلاكية وربطها بمنافذ الجملة والتجزئة من أجل معرفة مخزون السلع أولًا بأول، وكذلك ضخ المنتجات في المنافذ بشكل مستمر وفقًا للاحتياجات بدلًا من الضخ العشوائي، كما أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقدم أوجه الدعم للشركات من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال حصولهم على السلع والمنتجات من المجمعات الاستهلاكية.