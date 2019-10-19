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محافظات

ضبط 3 قطع سلاح نارى غير مرخص وقضيتى مخدرات بالمنيا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 01:21 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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ضبطت أجهزة البحث الجنائي، بالمنيا بالتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات، 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة، وقضيتي مخدرات بحوزة متهمين قبل بيعها وترويجها علي عملائهما.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح أجهزة البحث الجنائي في ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة (3 فرد رصاص وخرطوش).

كما تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بإشراف العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، من ضبط قضيتي مخدرات، حيث تم ضبط متهمين وبحوزتهما 300 جرام من مخدر الحشيش قبل بيعها وترويجها علي عملائهما.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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