بالصور.. افتتاح معرض "سيدتى الجميلة" بمركز الهناجر للفنون

افتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، معرض "سيدتي الجميلة" للفنانة نهى برادة، أمس الجمعة، بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقي، مدير المركز.



ويضم المعرض ٧٣ لوحة، ويستمر حتى ٢٤ أكتوبر الجاري، ويأتي المعرض تتويجا وتكريما لمشوار فني للفنانة نهى برادة، في الديكور المسرحي والفن التشكيلي، بمشاركة ضيوف الشرف الفنان محمد الأزهري والفنان أشرف الأزهري، ويفتح المركز أبوابه لاستقبال زوار المعرض يوميا من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساءً.



يذكر أن الفنانة نهى برادة، فنانة تشكيلية ومهندسة ديكور، ولدت فى محافظة دمياط، ومنذ نعومة أظافرها ظهر عليها بوادر حبها للرسم من سن الرابعة، فقام والديها الدكتور سعيد برادة طبيب الأسنان والسيدة سميرة البدر، بتشجيعهما بممارسة هوايتها المفضلة بالإضافة إلى القراءة وممارسة الرياضة والتحقت بمدرسة الراعي الصالح للراهبات.