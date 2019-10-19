راندا البحيرى تنضم لمسلسل "الأخ الكبير"

تعاقدت الفنانة راندا البحيري، منذ أيام مع شركة "سينرجي" على الانضمام إلى مسلسل "الأخ الكبير"، لتشارك البطولة مع النجم محمد رجب، حيث قام بترشيحها لتجسيد الدور مخرج العمل إسماعيل فاروق.



وانتهى مؤلف المسلسل أحمد عبدالفتاح، من كتابة 25 حلقة، حيث يواصل حاليا كتابة باقي حلقات المسلسل التي تكون 45 حلقة.



وبدأ مخرج المسلسل إسماعيل فاروق، في معاينة أماكن التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدا لبدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.



وتم التعاقد حتى الآن بجانب راندا، ورجب، كل من الممثلة هبة مجدي، ومحمود حجازي، وهاجر أحمد، وعبير صبري، ومحمد عز.



يذكر أنه من أخر أعمال الفنانة راندا البحيري، الدرامية مسلسل"رسايل" للنجمة مي عز الدين، الذي عرض في موسم رمضان 2018 وحقق نجاحا كبيرا بين جميع فئات الجمهور.