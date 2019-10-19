بالصور.. تامر عاشور يتألق بأضخم حفلات الجامعة الصينية

أحيا النجم تامر عاشور، واحدة من أضخم الحفلات السنوية للجامعة الصينية والتي أقميت مساء أمس الجمعة داخل ساحة مركز المنارة بحضور الآلاف من الطلاب من مختلف المراحل الكليات.



وحضر "عاشور" بصحبة مدير أعماله أيمن نابليون وصعد على خشبة المسرح مرددا لأغنية "خيالي" وسط عاصفة من هتافات وصيحات وعبارات الإعجاب.



وحرص "عاشور" على تهنئة طلاب "الصينية" بالعام الدراسي الجديد ووجه لهم الشكر لحفاوة الاستقبال لينطلق بعدها ليقدم عدد كبير من أغانيه المميزة التي أشعلت وصلات الغناء والرقص طوال الحفل منها "حكايات"، "أيام"، "ده حكاية"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "تسلم،"باي باي"،"تحدي"،"الله أعلم"،"محظوظ"،"في بالي"، "ما شوفناش"، "أنا راجع".. واختتم بـ"خلصانة الحكاية" وتميز الحفل بالتنظيم الجيد لوليد خليل.



ويشهد الحفل الظهور الأول لـ تامر عاشور عقب عودته من المملكة العربية السعودية، ومشاركته في حفل تكريم صناع الترفيه من النجوم من مختلف أنحاء العالم.