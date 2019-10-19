تفاصيل المخطط الاستراتيجى لمنطقة الرابية بالشروق

كشف المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق الجديدة، أنه في إطار المساحات المضافة للمدينة بموجب القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، تم اعتماد المخطط الاستراتيجي الخاص بمنطقة الرابية على مساحة 2011 فدانًا، والانتهاء من بعض المخططات التفصيلية الخاصة بالبلوكات، وذلك بعد عمل الإرشاد المساحي من قبل الملاك، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات لتقنين وضع كل المساحات فور ورود الضوابط والآليات من السلطة المختصة.



وقال "الغيطي"، في تصريحات خاصة لـ"لدستور"، إنه تم عمل اجتماع مع الشركات لتقديم أسماء العملاء، وصورة من التقسيمات التي أجرتها شركات التقسيم العقاري، وذلك للاستعانة بها في المخططات التفصيلية للبلوكات، وذلك بما يصب في صالح صغار الملاك، مضيفًا أنه يجرى الآن عمل الرفع المساحي لتلك المناطق طبقًا للإرشاد من الملاك.



وأضاف "الغيطي" أن الجهاز ورد له من هيئة التنمية الزراعية، وهي جهة الولاية السابقة لمنطقة الرابية، 345 ملفًا بإجمالي مساحة 2011 فدانًا، وتم بالفعل الانتهاء من دراسة 305 ملفات، وجارٍ استكمال دراسة باقي الملفات لتقنين الأوضاع.



وأشار"الغيطي" إلى أن جهاز مدينة الشروق قام بالتنسيق مع السلطة المختصة، وتم استحداث شريحة حتى مساحة 300 متر2، وتم تخفيض قيمة العلاوة لتلك المساحة بنسبة 50%، وهذه الشريحة تصب في مصلحة صغار الملاك وذوي الدخل المتوسط.



وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه تم إعداد نموذج مشروع عقد وإرساله للجهات المعنية للمراجعة، وفور اعتماده سيتم نشره للمواطنين، ومن ثم اعتماد آليات التعامل من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فور اعتماد العقد، مؤكدًا أن ملف الرابية يمثل أهم الملفات، وأن الانحياز سيكون لصالح صغار الملاك، وسيتم حل الموضوع في القريب العاجل.