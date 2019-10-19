اليوم.. عرض 3 أفلام قصيرة بمركز الحرية للإبداع

يعرض المركز القومي للسينما٬ برئاسة الدكتورة سعاد شوقي٬ ثلاث أفلام قصيرة وهي: "هي والزحمة" للمخرجة نهي بظاظو٬ وفيلم "الغريب" للمخرج محمد الكسار٬ سيناريو وحوار: طارق فوزي، تمثيل: حسام حسن - دريد عبد السيد - بوسي - طارق فوزي - حازم رفعت، وفيلم "ملح الفن" إخراج عمر حمدي.



وتعرض الأفلام بنادي السينما المستقلة التابع لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، على أن تقام فعاليات النادي في تمام السادسة مساء اليوم السبت، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة مع مخرجي الأفلام والجمهور لمناقشة الأفلام ويديرها الناقد السينمائى أحمد نبوي.



يذكر أن نادي السينما المستقلة بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.