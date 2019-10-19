محامى محمود البنا يطالب بخفض سن الطفل لـ15 عاما.. فيديو

قال نضال مندور، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، إن قانون الطفل حدد سن الحدث يكون 18 سنة، واستبدل عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة بالسجن بمدة لا تزيد عن 15 عامًا.



وطالب "مندور" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر"، بتغيير القانون، ليصبح سن الحدث حتى 15 سنة فقط، وأردف:"18 كبير قوي وواعي".



ولفت إلى أن مصر مرتبطة باتفاقات دولية، لا تقدر الخروج عنها، مضيفًا:"مقدر مشاعر الناس وحبهم وآلمهم، الناس محتاجة تشفي غليلها لما حدث لهذا الصغير".

