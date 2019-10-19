ضمن فعاليات برنامج "مزيكا في السطح"، والذي ينظمه مركز درب 1718 للفنون بالفسطاط٬ يقام في تمام الساعة الثامنة والنصف٬ من مساء اليوم السبت٬ حفل غنائي فني يحييه فريق "جنان"، وهي فرقة موسيقى بوب روك مصرية، أسستها مغنية الجاز "نهى فكري" وضمت لها الجيتاريست طارق عبدالقوي، وعلى الباص جيتار يامن الجمّال وعلى الدرامز وليد شعبان٬ أحمد قمر علي كيبورد٬ بيتر لورنس: باص جيتار ومحمد الفخراني: درامز.؟



"جنان" فريق غير تقليدي، ومن خلال آلاتهم الموسيقية المختلفة٬ يقوم الفريق بدمج أنواع موسيقى مختلفة مع إضافة لمساتهم الخاصة للموسيقى، نجحوا في تقديم طابع شخصي وموسيقى جديدة دائمًا تصل بسرعة لقلب الجمهور٬ عن طريق مزج الكلمات الدرامية عن الحياة مع أصوات البوب-روك المعاصرة.