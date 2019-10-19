عرض "الوسادة الخالية" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

ضمن فعاليات برنامج "سينما إحسان عبدالقدوس" الذي تنظمه سينما زاوية٬ حتي مطلع نوفمبر المقبل، بعرض الأفلام المأخوذة عن رواياته، يعرض في السابعة من مساء اليوم السبت٬ فيلم "الوسادة الخالية" من بطولة عبد الحليم حافظ٬ وزهرة العلا٬ وعمر الحريري٬ ولبني عبد العزيز٬ وعبد الوارث عسر، ومن إخراج صلاح أبو سيف.



فيلم "الوسادة الخالية"، من إنتاج 1957 عن قصة لإحسان عبدالقدوس٬ سيناريو وحوار السيد بدير، وتدور أحداث الفيلم حول "صلاح" شاب في مقتبل العمر وطالب في كلية التجارة، يعيش أحلى أيام حياته مع حبه الأول "سميحة"، وسرعان ما تتكسر تلك السعادة على صخرة الواقع عندما تقبل سميحة بعريس غني ناجح يدعى الدكتور "فؤاد".



تتحطم حياة "صلاح" من بعدها، ثم يحاول الوقوف على قدمية من جديد لأجل أن يجعل "سميحة" تندم على ما فعلته به، ينجح في دراسته وعمله ويتزوج وهو لا يزال مريضًا بالحب الأول، فهل سيتخلص منه، ويصبح سعيدًا حقًا في حياته؟



يذكر أن البرنامج يتضمن معرضًا لأفيشات الأفلام الأصلية بجانب ندوات.