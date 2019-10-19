صدور النسخة العربية لرواية"هايدى" الأكثر قراءة فى العالم

صدرت حديثًا عن منشورات تكوين٬ بالتعاون مع دار الرافدين٬ ضمن سلسلة مرايا٬ النسخة العربية لرائعة الكاتبة السويسرية٬ يوهانا شپيري٬ رواية "هايدي" من ترجمة بثينة الإبراهيم.



نشرت الرواية عام 1881، ولم تزل مقروءة حتى يومنا هذا، إذ ترجمت إلى أكثر من سبعين لغة في أنحاء العالم، وقيل إنها ترجمت إلى الإنجليزية وحدها ثلاث عشرة مرة.



أصبحت هايدي جزءًا من التراث السويسري، بل إنها تتصدر قائمة الشخصيات السويسرية الكبرى، وتفوقت على وليم تيل الشخصية الأسطورية؛ لأنها تحظى بشهرة أكبر من شهرته في خارج سويسرا، وعدت أحسن سفير لهذا البلد في القارات الخمس، على حد وصف موقع سويس إنفو.



أضحت "هايدي لاند" معلمًا سياحيًا يزوره السياح من كل أنحاء العالم، وتعد قرية مينفيلد مركز هذا المعلم، غير أن قرية أوبرفلز تغير اسمها إلى هايدي دورف، أي قرية هايدي.



لا تجسد هايدي حب الطبيعة النقية فحسب، بل إنها تدعو إلى حب الآخر، الذي يؤدي بالضرورة إلى حب الذات، ونحن "نحتاج اليوم في مجتمعاتنا المشتتة إلى هذه القيم التقليدية التي تقدم لنا هايدي بصورتها الحقيقية"، كما يقول جان ميشيل ﭭِسمر، أستاذ الأدب السويسري..



لعلنا نحتاج إلى إعادة النظر في تعاطينا مع العالم اليوم، العالم بوجوهه المتعددة التي بتنا نفتقدها ونسيئ معاملتها من مثل الطبيعة والآخر والذات، وكل ذلك بحاجة إلى شيء من الرفق واللين والحب، وهايدي في هذا خير مرشد ودليل، ولا بد يومًا من أن يكون "الفرح نصيبنا في تلك الجنة المباركة"..

